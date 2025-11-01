Россиянам раскрыли способ снизить ипотечную ставку в 2026 году

Риелтор Зайцева: Снизить ипотечную ставку в 2026 году поможет комбо-ипотека

В 2026 году россиянам будет выгодно воспользоваться комбинированной ипотекой. Способ снизить ставку по жилищному кредиту раскрыла эксперт по недвижимости Марина Зайцева, пишет NEWS.ru.

Эксперт напомнила, что с 1 февраля 2026 года россияне смогут уменьшить ставку по комбо-ипотеке. «Так как в комбо-ипотеку входит стандартная программа, эта часть рефинансируется, и тем самым снижается общий процент по кредиту», — пояснила Зайцева.

По прогнозам риелтора, в ближайшее время ставки по рыночной ипотеке будут снижаться, а значит, появится возможность сократить платежи по кредиту. Зайцева посоветовала заемщикам, которые взяли ипотеку под большой процент, регулярно узнавать у банков условия рефинансирования. При этом стоит обращаться в разные организации, так как условия могут отличаться.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что возможность рефинансировать комбо-ипотеку побудит россиян активнее покупать квартиры.