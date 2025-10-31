Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:26, 31 октября 2025Экономика

Найден способ заставить россиян активнее покупать квартиры

Депутат Аксененко: Рефинансирование комбо-ипотеки побудит россиян покупать жилье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Возможность рефинансировать комбо-ипотеку заставит россиян активнее покупать квартиры. Такой способ побудить граждан к сделкам с жильем нашел зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишет «Газета.ru».

Суть комбо-ипотеки в том, что она сочетает в себе льготную и рыночную ставку: первая применяется в пределах установленного лимита, а вторая — на сумму, превышающую его. С 1 февраля 2026 года россиянам дадут возможность рефинансировать такие кредиты — если ставка по рыночной ипотеке снизится, заемщики смогут пересчитать плату и зафиксировать более выгодные условия, пояснил депутат.

«В целом появление механизма рефинансирования комбо-ипотек, скорее всего, повлияет на рынок жилья в позитивном ключе: увеличит привлекательность ипотечного кредитования, снизит барьеры для покупок жилья и стимулирует активность потребителей», — заявил Аксененко. Парламентарий добавил, что число сделок на рынке жилья вырастет в основном за счет тех, кто раньше откладывал покупку из-за высокой долговой нагрузки или нестабильных ставок.

Депутат подчеркнул, что рефинансирование позволит снизить ставку, а значит, и сумму долга, и срок выплат — это поможет семьям быстрее рассчитаться с кредитами или изначально выбирать более просторные и дорогие квартиры. Однако сам процесс может оказаться небыстрым из-за дополнительных процедур и согласований, что может оттолкнуть некоторых заемщиков, допустил Аксененко.

Ранее парламентарий назвал минусы новых условий по семейной ипотеке. По мнению Аксененко, после ужесточения правил льготной программы кредитования семьям с несколькими детьми будет сложнее обеспечить их жильем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Сарик Андреасян признался в нежелании снимать кино

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

    В России объяснили поразившие США заявления Лаврова

    На Западе удивились победе старого самолета над F-35

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости