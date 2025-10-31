Найден способ заставить россиян активнее покупать квартиры

Депутат Аксененко: Рефинансирование комбо-ипотеки побудит россиян покупать жилье

Возможность рефинансировать комбо-ипотеку заставит россиян активнее покупать квартиры. Такой способ побудить граждан к сделкам с жильем нашел зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишет «Газета.ru».

Суть комбо-ипотеки в том, что она сочетает в себе льготную и рыночную ставку: первая применяется в пределах установленного лимита, а вторая — на сумму, превышающую его. С 1 февраля 2026 года россиянам дадут возможность рефинансировать такие кредиты — если ставка по рыночной ипотеке снизится, заемщики смогут пересчитать плату и зафиксировать более выгодные условия, пояснил депутат.

«В целом появление механизма рефинансирования комбо-ипотек, скорее всего, повлияет на рынок жилья в позитивном ключе: увеличит привлекательность ипотечного кредитования, снизит барьеры для покупок жилья и стимулирует активность потребителей», — заявил Аксененко. Парламентарий добавил, что число сделок на рынке жилья вырастет в основном за счет тех, кто раньше откладывал покупку из-за высокой долговой нагрузки или нестабильных ставок.

Депутат подчеркнул, что рефинансирование позволит снизить ставку, а значит, и сумму долга, и срок выплат — это поможет семьям быстрее рассчитаться с кредитами или изначально выбирать более просторные и дорогие квартиры. Однако сам процесс может оказаться небыстрым из-за дополнительных процедур и согласований, что может оттолкнуть некоторых заемщиков, допустил Аксененко.

Ранее парламентарий назвал минусы новых условий по семейной ипотеке. По мнению Аксененко, после ужесточения правил льготной программы кредитования семьям с несколькими детьми будет сложнее обеспечить их жильем.