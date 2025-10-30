Недостатки новых условий по семейной ипотеке оценили

Депутат Аксененко: С февраля семейную ипотеку запретят брать без ведома супруга

Изменения в условиях семейной ипотеки можно оценить как с положительной, так и с отрицательной стороны. О плюсах и минусах ужесточения правил по льготной программе «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

С февраля 2026 года россияне не смогут оформить семейную ипотеку без согласия супруга или супруги. Соответствующая корректировка направлена против тех заявителей, кто обходит лимиты и оформляет льготный кредит дважды — каждый из супругов берет заем на себя. Существует и иная практика: один из супругов, не ставя в известность другого, берет ипотеку. В случае сложностей с погашением выплачивать долг уже приходится обоим. Кроме того, некоторые россияне посредством такой схемы неправомерно делят имущество. По словам депутата, изменения в условиях льготной ипотеки оправданны. Они препятствуют «двойным» льготам и делают процедуру оформления более прозрачной.

Вдобавок, согласно новым правилам, заемщикам запретят включать в ипотечные займы третьих лиц — так называемых «доноров». Данное ограничение также поможет в борьбе со злоупотреблениями и мошенническими схемами, отметил Аксененко.

Есть у нововведений и недостатки, полагает парламентарий. По мнению Аксененко, после ужесточения правил льготной программы кредитования семьям с несколькими детьми будет сложнее обеспечить их жильем.

Ранее в Госдуме заявили о возможном появлении новых льготных программ. Специальная программа ипотечного кредитования может быть разработана для семей в регионах.