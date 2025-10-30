Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 30 октября 2025Экономика

Недостатки новых условий по семейной ипотеке оценили

Депутат Аксененко: С февраля семейную ипотеку запретят брать без ведома супруга
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Изменения в условиях семейной ипотеки можно оценить как с положительной, так и с отрицательной стороны. О плюсах и минусах ужесточения правил по льготной программе «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

С февраля 2026 года россияне не смогут оформить семейную ипотеку без согласия супруга или супруги. Соответствующая корректировка направлена против тех заявителей, кто обходит лимиты и оформляет льготный кредит дважды — каждый из супругов берет заем на себя. Существует и иная практика: один из супругов, не ставя в известность другого, берет ипотеку. В случае сложностей с погашением выплачивать долг уже приходится обоим. Кроме того, некоторые россияне посредством такой схемы неправомерно делят имущество. По словам депутата, изменения в условиях льготной ипотеки оправданны. Они препятствуют «двойным» льготам и делают процедуру оформления более прозрачной.

Вдобавок, согласно новым правилам, заемщикам запретят включать в ипотечные займы третьих лиц — так называемых «доноров». Данное ограничение также поможет в борьбе со злоупотреблениями и мошенническими схемами, отметил Аксененко.

Есть у нововведений и недостатки, полагает парламентарий. По мнению Аксененко, после ужесточения правил льготной программы кредитования семьям с несколькими детьми будет сложнее обеспечить их жильем.

Ранее в Госдуме заявили о возможном появлении новых льготных программ. Специальная программа ипотечного кредитования может быть разработана для семей в регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости