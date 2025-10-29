В России сделают новую льготную ипотеку

Аксененко: В России может появиться льготная ипотека для семей в регионах

В ближайшее время в России могут появиться льготные ипотечные программы для семей в регионах. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru».

«Действительно стала заметной тенденция чрезмерной урбанизации и оттока молодого населения из регионов в крупные города, особенно Москву и Санкт-Петербург. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время специальные программы для регионов начнут разрабатываться», — заявил депутат.

Он добавил, что 2025 год близится к концу, поэтому не стоит ожидать серьезных изменений до начала следующего года. Аксененко также напомнил, что IT-ипотека изначально была рассчитана для регионов с расчетом на то, что большинство представителей этой сферы работают удаленно.

Ранее сообщалось, что москвичи вновь заинтересовались ипотекой. По итогам третьего квартала 2025 года количество ипотечных сделок на рынке столицы выросло вдвое относительно аналогичного периода прошлого года.