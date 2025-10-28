Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:59, 28 октября 2025Экономика

Россияне бросились брать ипотеку

SN Group: Количество ипотечных сделок в России выросло вдвое
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам третьего квартала 2025 года количество ипотечных сделок на рынке старой Москвы выросло вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Тенденция к восстановлению ипотечного рынка в особенности заметна в сегменте комфорт/эконом. Чаще всего россияне брали ипотеку в июле, когда доля таких сделок составила 69 процентов — на девять процентов больше, чем в июле 2024-го. В классе бизнес больше всего ипотеки брали в сентябре — 48 процентов от общего числа сделок против 37 процентов годом ранее. При этом общая доля ипотечных сделок в обоих классах с августа по сентябрь 2025-го не изменилась и продолжает составлять 60 процентов.

Статистика по московским жилым комплексам, в которых продажи идут уже несколько лет, также свидетельствует о росте популярности ипотеки. Прирост составляет почти 30 процентов год к году. Эксперты связывают такую динамику со смягчением денежно-кредитных условий и снижением ключевой ставки. При этом аналитики отмечают, что окончательное восстановление рынка произойдет не раньше середины 2026 года.

Ранее стало известно, что 63 процента россиян рассчитывают через 10 лет стать владельцами однокомнатной квартиры или студии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Небензя назвал абсурдом сохранение Кубы в террористическом перечне США

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости