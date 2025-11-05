Ценности
Бывшая жена Чарли Шина снялась без штанов

Бывшая жена американского актера Чарли Шина снялась в откровенном образе
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @deniserichards / playboy.com

Бывшая жена американского актера Чарли Шина актриса Дениз Ричардс снялась в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя звезда, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в картине «И целого мира мало», предстала на размещенном снимке в черном боди на тонких бретелях и с глубоким декольте.

При этом она отказалась от штанов и продемонстрировала грудь. Кроме того, артистка надела ободок с заячьими ушами, галстук-бабочку поверх белого воротника и белые манжеты.

В октябре фото дочери Чарли Шина до и после пластики взволновали общественность. Журналисты обратили внимание на коллаж из снимков 21-летней наследницы знаменитостей.

