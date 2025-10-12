Фото дочери Чарли Шина до и после пластики взволновали общественность

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс, модель Сами Шин показала фото до и после пластики и взволновала общественность. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Page Six.

Журналисты портала обратили внимание на коллаж из снимков 21-летней наследницы знаменитостей, который она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Так, на первом кадре девушка продемонстрировала внешность до хирургических вмешательств, а на втором — после увеличения груди и ринопластики.

Читатели материала удивились преображению манекенщицы и принялись обсуждать его в комментариях. «Это печально, правда», «До пластики она выглядела лучше. Судя по всему, она страдает от дисморфофобии — психологического расстройства, которое развивается уже давно», «Зачем женщины так поступают? Особенно такие молодые и от природы красивые?», «Не знаю, что за человек сказал женщинам, что искусственная грудь выглядит хорошо, но его следует посадить в тюрьму», «Раньше она была естественно красива, а сейчас выглядит как манекен», — высказывались они.

В июне Сами Шин раскрыла правду о пластике тела.