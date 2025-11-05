Мир
Демократы одержали крупнейшие политические победы после возвращения Трампа к власти

Демократическая партия США одержала несколько крупных политических побед с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, кандидаты от Демпартии Мики Шеррилл в Нью-Джерси и Эбигейл Спэнбергер в Вирджинии обе баллотировались на пост губернатора, выиграв у соперников-республиканцев.

Также 34-летний социалист-мусульманин Зоран Мамдани объявил о победе на выборах мэра Нью-Йорка. Кроме того, в Калифорнии избиратели одобрили инициативу по изменению границ избирательных округов штата, чтобы дать демократам возможность получить несколько дополнительных мест в Палате представителей.

31 октября телеканал CNN сообщил, что бывший президент США Барак Обама и другие члены Демократической партии разрабатывают планы борьбы с Трампом. В частности, они пересматривают давнюю стратегию минимизации своего публичного присутствия, чтобы дать возможность появиться следующему поколению демократов.

