Стало известно о планах Обамы по борьбе с Трампом

CNN: Обама и демократы пересматривают свою стратегию для борьбы с Трампом

Экс-президент США Барак Обама и другие члены Демократической партии разрабатывают планы борьбы с нынешним американским лидером Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

«Обама и его помощники пересматривают свою давнюю стратегию минимизации своего публичного присутствия, чтобы дать возможность появиться следующему поколению демократов», — говорится в публикации.

Как рассказали телеканалу CNN близкие к Обаме высокопоставленные источники, бывшего президента удивило, «как много богатых людей, составляющих его нынешний круг общения, пошли на уступки Трампу».

«Обама раньше был уверен, что Америка переживет Дональда Трампа. Теперь он уже не так уверен», — отмечает CNN.

Ранее Трамп заявил, что Обама получил Нобелевскую премию мира «ни за что». Действующий хозяин Белого дома также отметил, что Обама был плохим президентом.