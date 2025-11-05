Главный тренер раскрыл отношение иностранцев к российским спортсменам

Тренер гимнастов Андреев: Обстановка на ЧМ была хорошей, никаких косых взглядов

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев рассказал об отношении иностранцев к российским спортсменами во время чемпионата мира 2025 года по спортивной гимнастике. Его слова приводит Sport24.

Андреев отметил, что спортсмены морально готовились к тому, что к ним может быть негативное отношение из-за их национальности. «Мы работали перед этим чемпионатом мира, настраивали и тренеров, и спортсменов, что нас может ждать. Когда мы приехали туда, обстановка была хорошей — никаких косых взглядов. Наоборот, многие говорили, что очень рады нашему возвращению», — отметил он.

Тренер добавил, что не заметил предвзятого отношения к российским спортсменам и среди судей. Андреев подчеркнул, что работа судей была грамотной.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о поддержке со стороны иностранных спортсменов во время чемпионата мира. Маринов отметил, что спортсмены дружелюбно к нему отнеслись.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. Российские гимнасты выступали на турнире в нейтральном статусе и завоевали четыре награды — два золота в многоборье и опорном прыжке и серебро на брусьях у Ангелины Мельниковой, а также бронза на брусьях у Маринова.