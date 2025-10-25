Спорт
16:31, 25 октября 2025Спорт

Российский гимнаст рассказал о поддержке со стороны иностранных спортсменов

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о поддержке со стороны иностранных спортсменов во время чемпионата мира 2025 года по спортивной гимнастике. Его слова приводит ТАСС.

Маринов отметил, что спортсмены дружелюбно к нему отнеслись. «Я чувствую, что мир узнал меня после приезда сюда. Я сам со многими общался — в основном с американцами, с англичанами, из Турции выступают наши друзья. Почувствовал со стороны японцев некоторую поддержку», — заявил спортсмен.

На чемпионате мира Маринов выиграл бронзу в упражнении на параллельных брусьях. За свое выступление россиянин получил 14,466 балла. Первое место занял китаец Цзинюань Цзоу (15,300), а второе — японец Томохару Цуногаи (14,500).

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дайки Хасимото прокомментировал допуск российских гимнастов на международные соревнования. Он заявил, что рад возвращению россиян и отметил качество выступления Маринова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлениям на международных турнирах в нейтральном статусе и принимают участие в соревнованиях.

