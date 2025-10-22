Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:40, 22 октября 2025Спорт

Олимпийский чемпион из Японии прокомментировал допуск россиян на международные турниры

Олимпийский чемпион Хасимото: Я очень рад, что российские гимнасты снова с нами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дайки Хасимото прокомментировал допуск российских гимнастов на международные соревнования. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен отметил, что ему было приятно выступать на проходящем в Индонезии чемпионате мира по спортивной гимнастике вместе с россиянами. «Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», — заявил Хасимото.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов вышел в финал турнира в многоборье. В итоге россиянин занял седьмое место, Хасимото стал победителем соревнований.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлениям на международных турнирах в нейтральном статусе и принимают участие в соревнованиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

    В российском регионе рассказали о первом случае гнездования белых аистов

    Клиентов российского пенсионного фонда лишили «Достойного будущего»

    МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом

    Европейская авиакомпания отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений

    В РФС назвали препятствие для возвращения российских футболистов на международные турниры

    Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

    Трамп решил перестроить Белый дом ради бального зала. Зачем ему это надо и какие недостатки уже нашли в проекте?

    Названы преимущества минозащищенного «Феникса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости