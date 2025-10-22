Олимпийский чемпион из Японии прокомментировал допуск россиян на международные турниры

Олимпийский чемпион Хасимото: Я очень рад, что российские гимнасты снова с нами

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дайки Хасимото прокомментировал допуск российских гимнастов на международные соревнования. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен отметил, что ему было приятно выступать на проходящем в Индонезии чемпионате мира по спортивной гимнастике вместе с россиянами. «Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», — заявил Хасимото.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов вышел в финал турнира в многоборье. В итоге россиянин занял седьмое место, Хасимото стал победителем соревнований.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлениям на международных турнирах в нейтральном статусе и принимают участие в соревнованиях.