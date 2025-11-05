Лев застал львицу с другим самцом и попал на видео

В заповеднике Масаи-Мара сняли на видео стычку двух львов

В кенийском заповеднике Масаи-Мара вожак львиного прайда застал львицу с другим самцом. Видео, снятое очевидцем, опубликовал Youtube-канал Maasai Sightings.

Лев Осупаат, возглавляющий прайд Хаммеркоп, обнаружил, что одна из его львиц спаривается с крупным самцом по кличке Олеполос, который входит во враждебный клан Салас.

Обычно вожак патрулирует территорию с сыновьями, но в тот день был один. Осупаат набросился на чужака, не обращая внимания на его размеры, и обратил в бегство. Львица пыталась вмешаться в стычку, но в итоге отступила.

Автор видео предположил, что Осупаат еще вернется и, возможно, приведет с собой братьев. Нежелание сыновей Олеполоса прийти на помощь отцу он считается признаком того, что они не готовы к обороне территории.

Ранее сообщалось, что стая гиен напала на львицу в Масаи-Мара, однако на помощь хищной кошке пришли ее родственницы. Схватка, попавшая на видео, произошла на глазах у туристов.