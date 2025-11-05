Любимое дело перед сном назвали причиной смертельных заболеваний

DM: Использование телефона перед сном может стать причиной опасных заболеваний

Использование смартфонов и взаимодействие с другими источниками искусственного яркого света перед сном могут повысить риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Daily Mail (DM) со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации.

Ученые обнаружили практически линейную связь между воздействием искусственного света в ночной период и сердечными заболеваниями: чем воздействие больше, тем выше риск.

По словам ученых, мозг воспринимает яркий свет как стресс, из-за чего ему приходится активировать сигналы, которые в свою очередь вызывают иммунный ответ и воспаление кровеносных сосудов.

«Со временем этот процесс может привести к уплотнению стенок артерий и повысить риск сердечного приступа, инфаркта и инсульта», — отмечают ученые.

Ученые также пояснили, что даже малейшее увеличение ночного освещения связано с более высокой нагрузкой на мозг и артерии. Поэтому стоит спать в полной темноте и не пользоваться смартфонами и телевизором перед сном.

