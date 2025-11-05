Забота о себе
20:32, 5 ноября 2025Забота о себе

Пожилым людям раскрыли способы лучше спать

Сомнолог Семченко: В спальне должно быть тихо, темно и прохладно
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Пожилые люди часто сталкиваются с нарушениями сна, рассказала сомнолог, кардиолог Ксения Семченко. Способы, которые помогут сделать сон более качественным, она раскрыла в беседе с Life.ru.

По словам Семченко, с возрастом многие люди начинают хуже засыпать, рано просыпаться, а сам ночной отдых нередко становится поверхностным и прерывистым. Врач добавила, что все это увеличивает риск деменции, появления избыточного веса, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и социальной изоляции. Кроме того, сонливость и усталость днем, вызванная плохим качеством ночного отдыха, повышает риск падений и травм.

Чтобы избежать этих проблем, Семченко призвала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Важно также, чтобы в спальне было тихо, темно и прохладно, подчеркнула врач.

Другими способами улучшить качество сна она назвала физическую активность в дневное время, ограничение потребления кофеина и алкоголя во второй половине дня. Семченко также призвала отказаться от плотного ужина перед сном. По ее словам, важно также днем бывать на ярком свете, а вечером использовать приглушенный свет.

Помимо этого, врач напомнила, что необходимо минимизировать использование электронных устройств и контролировать течение хронических заболеваний, обострение симптомов которых может нарушать сон: болезней суставов, сердечной патологии, болезнях дыхательной и мочеполовой системы.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.

