Марочко назвал зону контроля Волчанска украинскими войсками

Марочко: ВСУ контролируют около 20 процентов Волчанска

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) контролируют около 20 процентов Волчанска Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Несколько улиц Волчанска еще находятся под полным контролем украинских боевиков. Большая часть города — порядка 80 процентов — уже под нашим контролем», — рассказал Марочко.

По его словам, украинские военные тем не менее проводят контратаки и оказывают сопротивление.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ дезертируют у Симоновки Харьковской области из-за страха перед решением командования отправить их в Волчанск. Отмечается, что 120-я отдельная бригада должна быть передана в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады, а дезертирству способствует и регулярное использование ФАБ российскими войсками.