Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 5 ноября 2025Бывший СССР

Марочко назвал зону контроля Волчанска украинскими войсками

Марочко: ВСУ контролируют около 20 процентов Волчанска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) контролируют около 20 процентов Волчанска Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Несколько улиц Волчанска еще находятся под полным контролем украинских боевиков. Большая часть города — порядка 80 процентов — уже под нашим контролем», — рассказал Марочко.

По его словам, украинские военные тем не менее проводят контратаки и оказывают сопротивление.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ дезертируют у Симоновки Харьковской области из-за страха перед решением командования отправить их в Волчанск. Отмечается, что 120-я отдельная бригада должна быть передана в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады, а дезертирству способствует и регулярное использование ФАБ российскими войсками.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Маркетплейсы в России пересмотрели правила для продавцов

    На Украине заявили о возможном прекращении работы железной дороги

    Производители молочки в России посетовали на падение потребления

    Собчак сочла комплимент от ретушера ее фото в бикини лучшим подарком на 44-летие

    Самолет врезался в уличный фонарь в России

    Развеян миф о риске воспаления сердца и сосудов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости