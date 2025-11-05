Бывший СССР
На Украине заочно осудили главу Ингушетии

Главу Ингушетии Калиматова заочно осудили на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова заочно осудили на Украине. Об этом Генеральная прокуратура республики сообщила в Telegram-канале.

«Суд заочно приговорил главу Республики Ингушетия к восьми годам заключения с конфискацией имущества», — указано в сообщении.

Отмечается, что Калиматов обвиняется якобы в финансировании действий, «направленных на изменении границ Украины». По мнению украинских прокуроров, это выражалось в выплате премий российским военнослужащим и обеспечению их медикаментами, снаряжением и транспортом.

Ранее городской суд Тернополя на Украине заочно приговорил к восьми годам заключения Игоря Руденю, который на тот момент занимал пост губернатора Тверской области. Суд признал чиновника виновным в финансировании действий по свержению конституционного строя и изменению государственной границы Украины.

