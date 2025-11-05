Норвегия собралась помочь в выделении репарационного кредита ЕС Киеву

Euractiv: Норвегия может помочь Евросоюзу выделить Киеву репарационный кредит

Вопрос выделения Киеву репарационного кредита Евросоюза за счет заблокированных российских активов, ранее подвисший в воздухе из-за требований финансовых гарантий со стороны Бельгии, может в скором времени разрешиться с помощью Норвегии и ее суверенного фонда размером порядка 1,8 триллиона евро. Об этом пишет Euractiv.

Политики королевства усиливают давление на правительство с требованием разблокировать использование средств фонда для обеспечения гарантий. Инициативу поддерживают пять партий, в том числе три из четырех поддерживающих премьер-министра Йонаса Гара Стере.

Впрочем, последний пока не спешит исполнять просьбу. Он потребовал полного анализа возможного участия в кредите Норвегии и пообещал внимательно следить за ситуацией.

Как отмечается в материале, авторами инициативы выступили норвежские экономисты, а площадку им предоставила датская газета Politiken. Там же текущая помощь Осло Украине была названа «жалкой» по сравнению с теми возможностями, что есть у страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер требует обеспечить гарантии компенсации потраченных средств в случае, если Москва вернет себе право на замороженные активы. По его мнению, страна не может согласиться с принятием на себя всех рисков, ведь большая часть заблокированных средств относится к ней.

На этом фоне вопрос о репарационном кредите (предполагается, что средства России разблокируют только после уплаты ей компенсации за разрушения инфраструктуры на Украине) отложен до декабря.