Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:27, 5 ноября 2025Ценности

Назван самый популярный модный бренд в мире

Lyst: Французский бренд Saint Laurent стал самым популярным в мире
Мария Винар

Фото: Yara Nardi / Reuters

Платфома Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвала самый популярный модный бренд в мире. Об этом пишет WWD.

Первую строчку рейтинга впервые занял французский люксовый бренд Saint Laurent, сместив на вторую позицию итальянскую марку Miu Miu. На третьем месте оказались Cos, а на четвертом — The Row. Пятерку замкнул Coach.

В то же время аналитики платформы включили в список Prada, Bottega Veneta и Loewe. При этом последние места специалисты отдали Ralph Lauren и Chloé.

Ранее стало известно, что самой популярностью вещью в рейтинге Lyst оказались вьетнамки бренда Havainas.

