Оптимизм европейской промышленности взлетел

Индекс деловой активности в Европе взлетел до максимума за 2 года и 5 месяцев

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в октябре по окончательной оценке взлетел до 52,5 пункта, что на 1,3 процентных пункта выше, чем месяцем ранее, и лучше предварительной оценки, составлявшей 52,2 пункта. Об этом говорится в пресс-релизе S&P Global.

Такое значение стало максимальным за последние два года и пять месяцев. При этом отдельно для сферы услуг PMI вырос с 51,3 пункта в сентябре до 53 пункта — лучший результат за тот же период.

Значение выше 50 пунктов означает, что среди компаний преобладают оптимистичные настроения относительно своих перспектив, а цифры ниже этой отметки свидетельствуют о пессимизме.

Одним из поводов для оптимизма стал рост производства, о котором сообщили представители 12 из 19 сегментов, в то время как в сентябре положительную динамику отмечали всего девять сегментов.

Результат лучше среднего показала Германия, крупнейшая европейская экономика. PMI в промышленности и услугах поднялся до 53,9 пункта (52 в сентябре), а в услугах отдельно — до 54,6 пункта (51,5 пункта). На дно общеевропейский индекс тянет Франция, у которой композитный индекс снизился до 47,7 пункта с 48,1 пункта в сентябре.

Ранее сообщалось, что в октябре российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, опустился до 48 пунктов. В августе он составлял 48,7 пункта, в сентябре — 48,2 пункта, а в июле — минимальные с апреля 2022 года 47 пунктов.