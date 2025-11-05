Отказавшейся употреблять бекон в пищу москвичке продали свинину под видом курицы

Отказавшейся от употребления бекона москвичке продали свинину под видом курицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

Женщина не ела свинину на протяжении 20 лет по личным убеждениям. Она купила куриный шашлык в магазине сети «Глобус». Только начав есть, россиянка поняла, что ей продали блюдо из другого мяса.

Москвичка высказала претензии персоналу. В магазине, по ее словам, ошибку признали, заявив, что «так получилось».

Ранее официанта уволили из московского ресторана «Тарас Бульба» за принесенное мусульманам сало. Мать экс-сотрудника заведения заявила, что злого умысла у молодого человека не было. Гостям, еще не определившимся с заказом блюд, выносят бесплатное угощение, пояснила она.