Пассажирка попалась на краже дорогой косметики из duty free российского аэропорта

Пассажирка украла сыворотку для глаз из duty free Пулково и попала на камеры

Пассажирка попалась на краже дорогой косметики из duty free аэропорта Санкт-Петербурга — ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

На них видно, как девушка спрятала в куртке недешевую сыворотку для глаз, пока продавец отвернулась. Ущерб составил более 27 тысяч рублей. Уточняется, что это уже третий подобный случай в duty free Пулково за последний месяц.

По сообщению Telegram-канала транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), косметику украла 34-летняя пассажирка рейса Санкт-Петербург — Тбилиси. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о краже, ей грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее россиянка вынесла в рукаве косметику из duty free на 26 тысяч рублей и попала на камеру аэропорта Пулково. Пассажирка направлялась из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды.