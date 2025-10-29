Путешествия
16:47, 29 октября 2025Путешествия

Россиянка вынесла в рукаве косметику из duty free на 26 тысяч рублей и попала на камеру

Девушка вынесла из duty free в аэропорту Пулково косметику на 26 тысяч рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Россиянка зашла в duty free в петербургском аэропорту Пулково, вынесла из него в рукаве куртки косметику на 26 тысяч рублей и попала на камеру видеонаблюдения. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

На видео девушка сидит у одного из стендов в магазине беспошлинной торговли, берет разные продукты с полок и рассматривает их, а некоторые засовывает в рукав своей куртки.

После этого россиянка отправилась к выходу на посадку до Минеральных Вод. За время полета кражу заметили, так как действия путешественницы попали на камеру видеонаблюдения. По приземлении ее задержала полиция.

В середине октября россиянин украл из магазина duty free в Пулково косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео. О пропаже товара полиции сообщил сотрудник одного из магазинов беспошлинной торговли воздушной гавани.

