Путешествия
10:40, 14 октября 2025Путешествия

Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

Алина Черненко

Россиянин украл из магазина duty free в петербургском аэропорту Пулково косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным источника, сотрудник одного из магазинов беспошлинной торговли воздушной гавани обратился в полицию с заявлением о пропаже с витрин двух флаконов духов и солнцезащитного стика. Стражи правопорядка установили личность злоумышленника — им оказался 45-летний местный житель, собиравшийся вылетать в турецкую Аланью. Во время пребывания в аэропорту мужчина прогуливался по магазину duty free и, убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, спрятал зарубежные товары в карманы, а затем отправился на курорт.

В МВД уточнили, что в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до двух лет. Россиянину избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее работница кафе в московском аэропорту Домодедово на протяжении нескольких месяцев воровала товары в duty free. В общей сложности она совершила шесть краж на сумму около 60 тысяч рублей.

    Все новости