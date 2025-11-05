Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:16, 5 ноября 2025Интернет и СМИ

Первый канал оценил вклад Юрия Николаева в российское телевидение

Первый канал: Николаев отдал телевидению полвека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Советский и российский ведущий, народный артист РФ Юрий Николаев отдал телевидению полвека, получив любовь и память зрителей. Об этом заявили в эфире Первого канала.

«Не стало Юрия Николаева. Талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители. Телевидению он отдал полвека и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора», — говорится в сообщении.

О смерти Юрия Николаева стало известно 4 ноября. Ему было 76 лет. Днем его экстренно доставили в больницу. Знаменитости стало плохо дома, прибывшие врачи решили госпитализировать Николаева.

Telegram-канал Shot сообщал, что Николаев был заядлым курильщиком. Несколько лет назад у него диагностировали рак легких. Кроме того, в 2024 году он перенес COVID.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

    Шансы москвичей увидеть суперлуние в ночь с 5 на 6 ноября оценили

    Мерц пригрозил сирийским беженцам депортациями

    В смартфоны Apple вернут функцию первого iPhone

    Россиянам назвали максимальную сумму оплаты больничного в день

    В МИД России высказались об ответе на возможную конфискацию активов в ЕС

    Модель рассказала об извращенных вкусах брата короля Карла III

    Сотрудница забыла отключить звук во время собеседования и опозорилась перед соискателем

    Популярная актриса вышла в свет с голой грудью

    На Западе выступили с обвинением в адрес Зеленского и Сырского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости