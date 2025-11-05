Первый канал оценил вклад Юрия Николаева в российское телевидение

Первый канал: Николаев отдал телевидению полвека

Советский и российский ведущий, народный артист РФ Юрий Николаев отдал телевидению полвека, получив любовь и память зрителей. Об этом заявили в эфире Первого канала.

«Не стало Юрия Николаева. Талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители. Телевидению он отдал полвека и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора», — говорится в сообщении.

О смерти Юрия Николаева стало известно 4 ноября. Ему было 76 лет. Днем его экстренно доставили в больницу. Знаменитости стало плохо дома, прибывшие врачи решили госпитализировать Николаева.

Telegram-канал Shot сообщал, что Николаев был заядлым курильщиком. Несколько лет назад у него диагностировали рак легких. Кроме того, в 2024 году он перенес COVID.