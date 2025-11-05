Песков ответил на решение Молдавии закрыть Русский дом

Песков: Власти Молдавии продолжают линию антагонизации с Россией

Решение властей Молдавии закрыть Русский дом продолжает линию антагонизации с Россией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной», — заявил Песков.

По его словам, это происходит в ущерб интересам значительной части населения Молдавии и вызывает только сожаления.

Правительство Молдавии ранее приняло решение о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Решение было принято на первом заседании нового кабинета министров во главе с Александром Мунтяну.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с прошедшими выборами и заявила, что двери в Европейский союз для страны открыты.