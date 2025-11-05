Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 5 ноября 2025Бывший СССР

Песков ответил на решение Молдавии закрыть Русский дом

Песков: Власти Молдавии продолжают линию антагонизации с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Решение властей Молдавии закрыть Русский дом продолжает линию антагонизации с Россией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной», — заявил Песков.

По его словам, это происходит в ущерб интересам значительной части населения Молдавии и вызывает только сожаления.

Правительство Молдавии ранее приняло решение о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Решение было принято на первом заседании нового кабинета министров во главе с Александром Мунтяну.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с прошедшими выборами и заявила, что двери в Европейский союз для страны открыты.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Маркетплейсы в России пересмотрели правила для продавцов

    На Украине заявили о возможном прекращении работы железной дороги

    Производители молочки в России посетовали на падение потребления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости