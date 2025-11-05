Россия
17:03, 5 ноября 2025Россия

Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

RT: Бактерицидные лампы в кинотеатре Абакана горели весь сеанс белым светом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бактерицидные лампы для дезинфекции помещений в кинотеатре Абакана горели в течение всего сеанса, а ночью зрители почувствовали первые серьезные симптомы. Подробности произошедшего раскрыли получившие ожоги глаз российские зрители, передает RT.

«Лампы горели весь сеанс белым светом», — рассказала одна из собеседниц канала, добавив, что их не выключили даже тогда, когда сотрудница завела последних зрителей в зал.

По ее словам, на показе фильма была полная посадка, но никто даже не подозревал об опасности включенных бактерицидных ламп. При этом она уточнила, что после случившегося дети и женщины пожаловались на боль в глазах, а ночью они несколько раз просыпались от боли и плакали.

Еще одна собеседница издания рассказала, что у ее десятилетнего сына симптомы стали появляться к вечеру — глаза покраснели, а мальчик пожаловался, что они начинают щипать.

«Мы сначала подумали, что это просто из-за усталости, а ночью ему стало хуже. Сделали компрессы и утром поехали в больницу. Там нам сказали, что уже было много обращений и все пострадавшие были с этого киносеанса», — заключила россиянка.

Ранее сообщалось, что более 30 человек получили ожоги глаз во время киносеанса. По предварительным данным, один из работников кинотеатра забыл выключить лампы во время дезинфекции.

