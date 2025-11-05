Россия
15:48, 5 ноября 2025Россия

Появились подробности о состоянии получивших ожоги на киносеансе россиян

Минздрав: Пострадавшие в кинотеатре Абакана находятся на амбулаторном лечении
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пострадавшие на киносеансе в Абакане находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Хакасии.

«Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, никто не госпитализирован», — говорится в сообщении.

По данным министерства, за помощью обратились 32 человека, среди которых 20 детей. Их состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное.

О происшествии стало известно ранее 5 ноября. Больше 30 человек получили ожоги глаз во время киносеанса. По предварительным данным, один из сотрудников кинотеатра забыл выключить лампы во время дезинфекции.

Свежая Россия
