Появились подробности о состоянии получивших ожоги на киносеансе россиян

Минздрав: Пострадавшие в кинотеатре Абакана находятся на амбулаторном лечении

Пострадавшие на киносеансе в Абакане находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Хакасии.

«Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, никто не госпитализирован», — говорится в сообщении.

По данным министерства, за помощью обратились 32 человека, среди которых 20 детей. Их состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное.

О происшествии стало известно ранее 5 ноября. Больше 30 человек получили ожоги глаз во время киносеанса. По предварительным данным, один из сотрудников кинотеатра забыл выключить лампы во время дезинфекции.