Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 5 ноября 2025Россия

В российском кинотеатре свыше 30 человек получили ожоги глаз на киносеансе

В Абакане 32 человека получили ожоги глаз во время просмотра фильма
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Абакане в Республике Хакасии свыше 30 человек получили ожоги глаз во время просмотра фильма. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, ожоги глаз получили посетители кинотеатра «Наутилус». Пострадали 32 человека, из них 20 детей. По предварительным данным, один из сотрудников кинотеатра забыл выключить лампы во время дезинфекции.

Все пострадавшие смотрели фильм «Папины дочки» — во время показа лампы продолжали работать. Всем пострадавшим оказали помощь. Как сообщает издание, следователи уже возбудили уголовное дело, однако официально об этом Следственный комитет (СК) пока не сообщал.

Ранее в поселке Угольные Копи на Чукотке двое детей получили ожоги роговицы глаз в детсаду. Детям понадобилась помощь врачей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Раскрыто влияние ударов по энергетике Украины на боеспособность ВСУ

    В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

    Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

    В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости