В российском кинотеатре свыше 30 человек получили ожоги глаз на киносеансе

В Абакане в Республике Хакасии свыше 30 человек получили ожоги глаз во время просмотра фильма. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, ожоги глаз получили посетители кинотеатра «Наутилус». Пострадали 32 человека, из них 20 детей. По предварительным данным, один из сотрудников кинотеатра забыл выключить лампы во время дезинфекции.

Все пострадавшие смотрели фильм «Папины дочки» — во время показа лампы продолжали работать. Всем пострадавшим оказали помощь. Как сообщает издание, следователи уже возбудили уголовное дело, однако официально об этом Следственный комитет (СК) пока не сообщал.

Ранее в поселке Угольные Копи на Чукотке двое детей получили ожоги роговицы глаз в детсаду. Детям понадобилась помощь врачей.