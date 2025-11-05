Пожар на месте крушения самолета в американском аэропорту сняли на видео

В сети появилось видео с места крушения грузового самолета почтовой компании UPS в аэропорту американского Луисвилля (штат Кентукки). Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На ролике, снятом из салона проезжающего мимо автомобиля, видно, как наз зданиями поднимается стена огня и черного дыма.

О ЧП сообщалось ранее 5 ноября. Самолет McDonnell Douglas MD-11 разбился во время взлета, на борту находились три члена экипажа. Для всех населенных пунктов в радиусе шести километров от аэропорта и в северном направлении до реки Огайо был объявлен режим ЧС, жителям предписано оставаться в домах.