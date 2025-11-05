Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:02, 5 ноября 2025Путешествия

Пожар на месте крушения самолета в американском аэропорту сняли на видео

Появилось видео с места крушения самолета в аэропорту Луисвилля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео с места крушения грузового самолета почтовой компании UPS в аэропорту американского Луисвилля (штат Кентукки). Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На ролике, снятом из салона проезжающего мимо автомобиля, видно, как наз зданиями поднимается стена огня и черного дыма.

О ЧП сообщалось ранее 5 ноября. Самолет McDonnell Douglas MD-11 разбился во время взлета, на борту находились три члена экипажа. Для всех населенных пунктов в радиусе шести километров от аэропорта и в северном направлении до реки Огайо был объявлен режим ЧС, жителям предписано оставаться в домах.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

    В США назвали Европу «сумасшедшей подружкой»

    Мужчина попал за решетку за участие в создании порнороликов с обезьянами

    Пожар на месте крушения самолета в американском аэропорту сняли на видео

    Школьник преподал жестокий урок издевавшемуся над ним учителю физкультуры

    Автомобилистов предупредили о штрафах за «лысую» зимнюю резину

    Миллионы акций владельцев «Кириешек» и «Яшкино» передали государству

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    Девушка взбесила партнера разговором о запахе его пениса и оказалась в тупике

    В американском аэропорту разбился самолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости