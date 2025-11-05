Путин назначил врио губернатора Тверской области

Путин назначил замглавы ФАС Королева врио губернатора Тверской области

Президент России Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Тверской области — им стал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тверской области», — говорится в указе, действие которого уже вступило в силу.

Королев — выпускник четвертого потока «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Вечером во вторник, 4 ноября, Путин провел встречу с Королевым. Он предложил ему возглавить Тверскую область, на что замглавы ФАС ответил согласием. Королев займет кресло, которое с 2016 года занимал Игорь Руденя, — указ о его увольнении Путин подписал 29 сентября. Руденя занял пост полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе.