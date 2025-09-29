Путин уволил губернатора российского региона

Президент России Владимир Путин досрочно освободил от должности губернатора Тверской области Игоря Руденю. Указ об увольнении чиновника опубликован на сайте Кремля.
Документ вступил в силу с момента его подписания 29 сентября. Из его текста следует, что тверской губернатор ушел в отставку «по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу».
Другим указом глава государства назначил Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.
Игорь Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года, а в 2021 году был переизбран. До этого он занимал руководящие должности в «Росхлебпродукте» и «Росзерне», а также работал в правительстве России начальником департамента развития агропромышленного комплекса и замдиректора департамента отраслевого развития.
