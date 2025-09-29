Путин уволил губернатора российского региона

Путин досрочно освободил от должности губернатора Тверской области Руденю

Президент России Владимир Путин досрочно освободил от должности губернатора Тверской области Игоря Руденю. Указ об увольнении чиновника опубликован на сайте Кремля.

Документ вступил в силу с момента его подписания 29 сентября. Из его текста следует, что тверской губернатор ушел в отставку «по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу».

Другим указом глава государства назначил Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

Игорь Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года, а в 2021 году был переизбран. До этого он занимал руководящие должности в «Росхлебпродукте» и «Росзерне», а также работал в правительстве России начальником департамента развития агропромышленного комплекса и замдиректора департамента отраслевого развития.

Ранее стало известно, что семь российских губернаторов попали в зону низкой политической устойчивости в рейтинге «Госсовет 2.0». В «красной зоне» оказались губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, а также главы Северной Осетии и Дагестана Сергей Меняйло и Сергей Меликов.