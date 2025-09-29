Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:27, 29 сентября 2025Россия

Путин уволил губернатора российского региона

Путин досрочно освободил от должности губернатора Тверской области Руденю
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин досрочно освободил от должности губернатора Тверской области Игоря Руденю. Указ об увольнении чиновника опубликован на сайте Кремля.

Документ вступил в силу с момента его подписания 29 сентября. Из его текста следует, что тверской губернатор ушел в отставку «по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу».

Другим указом глава государства назначил Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

Игорь Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года, а в 2021 году был переизбран. До этого он занимал руководящие должности в «Росхлебпродукте» и «Росзерне», а также работал в правительстве России начальником департамента развития агропромышленного комплекса и замдиректора департамента отраслевого развития.

Ранее стало известно, что семь российских губернаторов попали в зону низкой политической устойчивости в рейтинге «Госсовет 2.0». В «красной зоне» оказались губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, а также главы Северной Осетии и Дагестана Сергей Меняйло и Сергей Меликов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил губернатора российского региона

    Раскрыта судьба передавшего особую информацию американцам российского ученого

    Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

    Золотые украшения Галкина взорвали соцсети

    Россиянин получил срок после конфликта с двумя братьями

    Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка после падения БПЛА на дом под Москвой

    Простой препарат снизил риск тяжелого течения COVID-19

    Сержанта украинского спецназа поймали в России

    Россияне бросились скупать машины в преддверии нового утиля

    Стал известен размер прожиточного минимума в России в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости