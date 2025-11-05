Путин обратился к российским военным

Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин обратился к военным разведчикам Вооруженных сил (ВС) страны и поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Народ России гордится вашими подвигами. Хочу поблагодарить ветеранов, личный состав военной разведки за честную и безупречную службу Отечеству, за преданность воинской присяге и самоотверженность», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что военные разведчики продолжат достойно решать все поставленные задачи. Он пожелал личному составу и ветеранам крепкого здоровья и удачи, а также благополучия близким.

Ранее разведчиков армии России и ветеранов поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил высокий профессионализм военных разведчиков и указал на их решительность и самоотверженность. По словам министра, разведчики достойно справляются с задачами в зоне специальной военной операции (СВО) и вносят весомый вклад в отстаивание суверенитета и независимости России.