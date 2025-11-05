Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 5 ноября 2025Россия

Путин обратился к российским военным

Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПраздники в России

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обратился к военным разведчикам Вооруженных сил (ВС) страны и поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Народ России гордится вашими подвигами. Хочу поблагодарить ветеранов, личный состав военной разведки за честную и безупречную службу Отечеству, за преданность воинской присяге и самоотверженность», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что военные разведчики продолжат достойно решать все поставленные задачи. Он пожелал личному составу и ветеранам крепкого здоровья и удачи, а также благополучия близким.

Ранее разведчиков армии России и ветеранов поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил высокий профессионализм военных разведчиков и указал на их решительность и самоотверженность. По словам министра, разведчики достойно справляются с задачами в зоне специальной военной операции (СВО) и вносят весомый вклад в отстаивание суверенитета и независимости России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет активная милитаризация региона». НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области

    Китай на год отменит одну пошлину на американские товары

    В Минобороны России заявили об утрате Зеленским связи с реальностью

    «Шоу Аватар» вернулось на НТВ. Кто удивит зрителей в новом сезоне?

    Реклама

    Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил на обвал рынка США

    Москвичам покажут реальность

    Минобороны России назвало критическим положение ВСУ на двух участках в зоне СВО

    Объявлено о планах Зеленского использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

    Все iPhone призвали срочно обновить

    Россиянин бросил семью при задержании и уплыл от сотрудников ДПС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости