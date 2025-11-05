Белоусов обратился к российским военным

Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военным разведчиками и поздравил их с профессиональным праздником — Днем военного разведчика. Телеграмма главы Минобороны опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Военная разведка является неотъемлемым элементом системы обеспечения безопасности Отечества. Выполняет важную функцию заблаговременного выявления, парирования внешних и внутренних угроз стране, защиты ее национальных интересов», — заявил Белоусов.

Он отметил высокий профессионализм военных разведчиков и указал на их решительность и самоотверженность. По словам министра, они достойно справляются с задачами в зоне специальной военной операции (СВО) и вносят весомый вклад в отстаивание суверенитета и независимости России.

Белоусов пожелал военным разведчикам крепкого здоровья, счастья, новых свершений и побед на благо России.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка со взятием населенного пункта Ивановка Днепропетровской области. О его переходе под российский контроль стало известно 22 октября.