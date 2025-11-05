Россия
Путину подарили виниловые пластинки с песнями в необычном народном исполнении

Кадр: Трансляция Заседание Совета по межнациональным отношениям / Kremlin.ru

Во время заседания Совета по межнациональным отношениям президенту России Владимиру Путину подарили виниловый альбом из двух пластинок с лучшими песнями на языках народов России в современном исполнении.

Презент главе государства вручила президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге. Также президенту рассказали о калмыцком электропанке, марийском рэпе, тувинском джазе и русской фолктронике.

Во время встречи было объявлено, что 2026 год станет Годом единства народов Российской Федерации. Глава государства также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в документах западных спецслужб указано о раскачке России изнутри.

