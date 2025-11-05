Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России

Путин: В документах западных спецслужб указано о раскачке России изнутри

В документах западных спецслужб содержатся указания о раскачке России изнутри. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания по межнациональным отношениям, стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Я должен вам доложить, что в наших руках копии, просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в нынешних условиях нельзя раздувать даже мелкие противоречия внутри страны.

Ранее Путин заявил, что Западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение и развалить ее. По словам президента, эту цель Запад преследует «на протяжении не только десятилетий, а столетий».