Путин обвинил Запад в попытках «деколонизировать» Россию

Путин: Запад пытается развалить Россию

Западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение и развалить ее, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Теперь все чаще и чаще ведут речь о некой "деколонизации" России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», — пояснил глава РФ.

По словам президента, эту цель Запад преследует «на протяжении не только десятилетий, а столетий». Путин подчеркнул, что Россия в ответ должна действовать «твердо, последовательно и системно».

Ранее аналитики китайского издания Sohu написали, что действия Путина удивили Запад. По их мнению, Путину удалось быстро провести серию шагов, которые заставили многих по-новому взглянуть на расстановку сил в международной политике.