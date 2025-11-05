Мир
Путин обвинил Запад в попытках «деколонизировать» Россию

Путин: Запад пытается развалить Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение и развалить ее, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Теперь все чаще и чаще ведут речь о некой "деколонизации" России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», — пояснил глава РФ.

По словам президента, эту цель Запад преследует «на протяжении не только десятилетий, а столетий». Путин подчеркнул, что Россия в ответ должна действовать «твердо, последовательно и системно».

Ранее аналитики китайского издания Sohu написали, что действия Путина удивили Запад. По их мнению, Путину удалось быстро провести серию шагов, которые заставили многих по-новому взглянуть на расстановку сил в международной политике.

