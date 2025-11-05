Sohu назвал неожиданной реакцию главы РФ Путина на обострение отношений с США

Реакция президента России Владимира Путина на новое обострение в отношениях с США удивила зарубежных наблюдателей, считают аналитики китайского издания Sohu. В материале, пересказанном эксклюзивно для АБН24, подчеркивается, что Путину удалось быстро провести серию шагов, которые заставили многих по-новому взглянуть на расстановку сил в международной политике.

Реакция Путина на отношения с США стала неожиданностью

В конце октября власти США ввели очередной пакет санкций против России, первый после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Кроме того, Вашингтон отменил запланированную встречу двух лидеров, которая должна была состояться в Будапеште. По мнению китайских журналистов, именно эти события стали толчком для ответных действий Кремля и вызвали настороженную реакцию мирового сообщества.

Всего за три дня Путин совершил ряд стремительно сменявших друг друга действий, оставив наблюдателей по всему миру в изумлении, словно они стали свидетелями чего-то совершенно фантастического Издание Sohu, КНР

Китайские аналитики подчеркнули в статье, что именно скорость и плотность последовательных шагов Кремля стали ключевыми факторами в создании эффекта неожиданности.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В стратегии Путина увидели комбинацию жесткой и мягкой тактики

Согласно материалу, российская реакция сочетала демонстрацию военной мощи и попытку снизить градус конфронтации в гуманитарной плоскости. В течение нескольких дней российские власти объявили об успешных испытаниях сразу двух стратегических систем — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Одновременно президент России дал поручение обеспечить условия для возможной сдачи в плен окруженных бойцов Вооруженных сил Украины, то есть предложил противнику гуманное разрешение ситуации с окружением войск.

Китайские комментаторы расценили это как классический пример комбинированной стратегии: демонстрация жесткой и мягкой тактики, формально снижающей накал конфликта. По их мнению, такой набор инструментов ставит оппонентов в неудобное положение, усложняя быстрый и однозначный ответ.

В Китае отметили политическую продуманность комбинации шагов. По мнению авторов Sohu, Путин показал, что стратегическая инициатива полностью на стороне Москвы, и чем дольше Запад будет игнорировать новую реальность, тем больше будет усложняться для него ситуация.

После заявлений Путина в глазах у Запада потемнело, его главный кошмар вот-вот должен стать реальностью Издание Sohu, КНР

Путин наградил создателей супероружия и раскрыл важную особенность «Посейдона»

4 ноября в Кремле прошла церемония награждения специалистов, причастных к созданию «Буревестника» и «Посейдона». Путин поблагодарил разработчиков и назвал их людьми, показавшими «пример достойного служения Родине». В своей речи президент подчеркнул, что результаты их работы имеют долгосрочное значение для безопасности России и помогут сохранить стратегический паритет на десятилетия вперед — на весь XXI век.

Океанская многоцелевая система «Посейдон». Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Также глава государства озвучил ключевые характеристики подводного беспилотника. По его словам, «Посейдон» оснащен ядерной энергоустановкой и способен развивать скорости, недостижимые для современных надводных кораблей, и погружаться на глубину до тысячи метров. Президент также отметил, что при создании аппарата применялись передовые материалы и решения.

До этого президент сообщил, что во время испытаний 28 октября был не только запущен стартовый двигатель подлодки-носителя, но и задействована атомная установка.

Примечательно, что спустя пару дней после испытаний ядерного «Посейдона» Трамп приказал срочно начать проведение испытаний ядерного оружия «на равных» с другими странами.

В США испугались «Посейдона» и «Буревестника»

Западные аналитики и СМИ отреагировали на публикации о новых российских системах в резком тоне. В американской газете The Washington Post «Посейдон» назвали потенциально революционным оружием, способным пересекать океаны и поражать критически важную береговую инфраструктуру противника. Журналисты издания указали на «практически неограниченную дальность» аппарата и его способность работать от ядерного реактора. Последнее, по мнению некоторых экспертов, превращает его в средство стратегического давления.

Аналитики оценили и «Буревестник». По сведениям западных комментаторов, сочетание маневрирующей крылатой ракеты и глубинного подводного аппарата может серьезно осложнить работу существующих систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что США сегодня не располагают эффективным ответом на «Буревестник». По его словам, в последние годы американская оборонная промышленность столкнулась с серьезными трудностями, и количество средств ПВО сократилось.

У русских теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения, чего, я думаю, наш президент [Дональд Трамп] хочет избежать. Мы сами очень уязвимы для такого Дуглас Макгрегор бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор

Аналогичную позицию высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он отметил, что для надежной защиты от «Буревестника» США потребовалась бы принципиально иная система ПРО с круговым покрытием. «У нас нет продуманной концепции такой системы и средств на ее строительство», — сказал эксперт, подчеркнув, что маневренность ракеты затрудняет ее перехват. Эксперт также отметил, что запуск «Посейдона» из-под воды делает задачу по его обнаружению и нейтрализации еще более сложной.