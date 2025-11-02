Наука и техника
08:06, 2 ноября 2025Наука и техника

В США «Посейдон» и «Буревестник» прозвали «супероружием»

Washington Post назвала «супероружием» российские «Посейдон» и «Буревестник»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Атомная подлодка «Хабаровск» -- носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон»

Атомная подлодка «Хабаровск» -- носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон». Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Новый подводный аппарат «Посейдон» является революционным российским оружием, которое может пересечь океан для «уничтожения прибрежной структуры противника». С такой оценкой выступили авторы американской газеты The Washington Post (WP), анализируя обнародованные характеристики новинок вооружения России.

Журналисты уточняют, что сила «Посейдона» состоит в его «практически неограниченной дальности», а также в способности приводиться в действие ядерным реактором.

По оценке западных экспертов, аппарат должен использоваться для скрытного подводного передвижения, чтобы уничтожать критически важную береговую инфраструктуру. Речь может идти о военно-морских базах и портах.

Как считают авторы, комплекс, состоящий из «Посейдона» и крылатой ракеты «Буревестник», способен «изменить правила игры».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил шансы защититься от «Буревестника». По его словам, сейчас США не обладают системой противоракетной обороны (ПРО), а для отражения удара таким типом ракет американцам пришлось бы перестроить свою систему ПРО и разработать покрытие в 360 градусов.

