03:53, 2 ноября 2025

В США оценили шансы защититься от «Буревестника»

Риттер: У США нет системы ПРО, способной отразить удар ракеты Буревестник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

США не обладают системой противоракетной обороны (ПРО), способной отразить удар «Буревестника». Так шансы страны защититься от удара ракеты в интервью с РИА Новости оценил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, чтобы отразить удар «Буревестника», США пришлось бы построить совершенно иную систему ПРО с покрытием в 360 градусов. «У нас нет продуманной концепции такой системы и средств ее построить», — объяснил эксперт.

Он указал, что российская ракета способна маневрировать в полете, что позволит ей обходить средства ПРО. В свою очередь подводный аппарат «Посейдон» запускается из-под воды, что также осложнит его перехват, полагает Риттер. Все это подрывает саму суть системы «Золотой купол», резюмировал эксперт.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США сейчас не способны ответить на новую российскую крылатую ракету «Буревестник». По его словам, за последние годы положение дел в американской оборонной промышленности серьезно ухудшилось.

