В США оценили способность ответить на «Буревестник»

Макгрегор: США сейчас нечем ответить на ракету «Буревестник»

США сейчас не способны ответить на новую российскую крылатую ракету «Буревестник». Такую оценку дал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, за последние годы положение дел в американской оборонной промышленности серьезно ухудшилось. В частности, США испытывают нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО), из-за чего сбить ракету наподобие «Буревестника» будет затруднительно.

«У русских теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения, чего, я думаю, наш президент [Дональд Трамп] хочет избежать. Мы сами очень уязвимы для такого», — сказал он.

Ранее интернет-издание Asia Times увидело угрозу неприкосновенности США в «Буревестнике». «Проведенное Россией испытание сочетает в себе амбиции времен холодной войны и современное балансирование на грани войны», — говорится в статье.