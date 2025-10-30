Мир
07:11, 30 октября 2025Мир

В США оценили способность ответить на «Буревестник»

Макгрегор: США сейчас нечем ответить на ракету «Буревестник»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

США сейчас не способны ответить на новую российскую крылатую ракету «Буревестник». Такую оценку дал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, за последние годы положение дел в американской оборонной промышленности серьезно ухудшилось. В частности, США испытывают нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО), из-за чего сбить ракету наподобие «Буревестника» будет затруднительно.

«У русских теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения, чего, я думаю, наш президент [Дональд Трамп] хочет избежать. Мы сами очень уязвимы для такого», — сказал он.

Ранее интернет-издание Asia Times увидело угрозу неприкосновенности США в «Буревестнике». «Проведенное Россией испытание сочетает в себе амбиции времен холодной войны и современное балансирование на грани войны», — говорится в статье.

