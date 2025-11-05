Россия
21:55, 4 ноября 2025

Путин в Кремле наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона»

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил благодарность разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле.

Обращаясь к залу, российский лидер сказал, что сегодня здесь чествуют людей, которые показали «пример достойного служения Родине».

В рамках торжественной речи Путин заявил, что результат, показанный создателями новейших отечественных вооружений, имеет историческое значение для народа России, обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед — на весь XXI век.

Ранее Владимир Путин раскрыл важную особенность «Посейдона». По его словам, скорость аппарата кратно превышает скорость надводных кораблей, при его создании команда инженеров смогла применить передовые материалы, узлы и компоненты.

