21:51, 4 ноября 2025

Путин раскрыл важную особенность «Посейдона»

Путин: Скорость «Посейдона» кратно превышает скорость всех надводных кораблей
Марина Совина
Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Разработанный в России беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» способен развить недостижимую для всех кораблей скорость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии награждения разработчиков новых типов вооружений, его речь размещена на сайте Кремля.

По словам Путина, инженеры при создании «Посейдона» смогли применить передовые материалы, узлы и компоненты. В результате торпеда может погружаться на глубину до тысячи метров. «Что касается скоростей, то они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», — уточнил он.

Ранее американское издание Washington Post отметило, что новый подводный аппарат «Посейдон» является революционным супероружием, которое может пересечь океан для «уничтожения прибрежной структуры противника».

28 октября Путин сообщил о проведении испытаний «Посейдона». Президент рассказал, что при испытаниях аппарата впервые удалось не только запустить его стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, но и задействовать атомную энергетическую установку.

