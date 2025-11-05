«Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

Президент России Владимир Путин выразил благодарность разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле.
Обращаясь к залу, российский лидер сказал, что сегодня здесь чествуют людей, которые показали пример достойного служения Родине.
В рамках торжественной речи Путин заявил, что результат, показанный создателями новейших отечественных вооружений, имеет историческое значение для народа России, обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед — на весь XXI век.
Путин раскрыл подробности о новых видах вооружений
В ходе своей речи Путин отметил, что разработанный в России подводный копмлекс способен развить недостижимую для всех кораблей скорость. По его словам, инженеры при создании «Посейдона» смогли применить передовые материалы, узлы и компоненты. В результате торпеда может погружаться на глубину до тысячи метров. «Что касается скоростей, то они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», — уточнил он.
Глава государства раскрыл, что Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми. Он обратил внимание на то, что запуск в работу мощных сверхмалых реакторов «Буревестника» измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.
На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми
Также Путин коснулся темы более известных публике ракетных вооружений. В частности, он указал, что в текущем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поставят на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат». Кроме того, он сообщил о начале серийного производства ракетных комплексов средней дальности «Орешник». Глава Кремля подчеркнул, что планы по обеспечению Российской армии современной техникой и перспективными системами вооружения, включая «Орешник», выполняются.
Путин высказался о «российской угрозе»
Путин отметил, что в зоне испытания «Буревестника» в момент пуска был замечен разведывательный корабль НАТО. По его словам, зарубежные специалисты смогли убедиться в работоспособности новейшего вида вооружений.
Мы не мешали работе корабля. Пусть посмотрят
Президент России порассуждал об «угрозе», которую страна будто бы представляет для Запада. «Наша страна никому не угрожает», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный потенциал, как и другие ядерные державы.