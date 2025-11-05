«Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

Путин: Создание «Буревестника» и «Посейдона» приобрело историческое значение

Президент России Владимир Путин выразил благодарность разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле.

Обращаясь к залу, российский лидер сказал, что сегодня здесь чествуют людей, которые показали пример достойного служения Родине.

В рамках торжественной речи Путин заявил, что результат, показанный создателями новейших отечественных вооружений, имеет историческое значение для народа России, обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед — на весь XXI век.

Путин раскрыл подробности о новых видах вооружений

В ходе своей речи Путин отметил, что разработанный в России подводный копмлекс способен развить недостижимую для всех кораблей скорость. По его словам, инженеры при создании «Посейдона» смогли применить передовые материалы, узлы и компоненты. В результате торпеда может погружаться на глубину до тысячи метров. «Что касается скоростей, то они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», — уточнил он.

Глава государства раскрыл, что Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми. Он обратил внимание на то, что запуск в работу мощных сверхмалых реакторов «Буревестника» измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми

Владимир Путин президент России

Также Путин коснулся темы более известных публике ракетных вооружений. В частности, он указал, что в текущем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поставят на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат». Кроме того, он сообщил о начале серийного производства ракетных комплексов средней дальности «Орешник». Глава Кремля подчеркнул, что планы по обеспечению Российской армии современной техникой и перспективными системами вооружения, включая «Орешник», выполняются.

Путин высказался о «российской угрозе»

Путин отметил, что в зоне испытания «Буревестника» в момент пуска был замечен разведывательный корабль НАТО. По его словам, зарубежные специалисты смогли убедиться в работоспособности новейшего вида вооружений.

Мы не мешали работе корабля. Пусть посмотрят Владимир Путин президент России

Президент России порассуждал об «угрозе», которую страна будто бы представляет для Запада. «Наша страна никому не угрожает», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный потенциал, как и другие ядерные державы.