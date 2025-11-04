Россия
Путин сообщил о разработке новых вооружений

Глава РФ Путин анонсировал новое поколение крылатых ракет с ядерными двигателями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

Российский лидер обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника». Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки, отметил Путин.

«На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», — добавил глава государства.

Ранее Путин пообщался с детьми российских военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Встреча прошла на Красной площади в Москве. Дети рассказали президенту о своих впечатлениях от столицы, увлечениях и родных. Путин пожал детям руки и сфотографировался с ними.

