Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:53, 4 ноября 2025Россия

Путин высказался о «российской угрозе»

Путин: Россия никому не угрожает
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин высказался о «российской угрозе». Об этом он заявил на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

«Наша страна никому не угрожает», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный потенциал, как и другие ядерные державы.

Путин также отметил, что создание «Буревестника» и «Посейдона» способно обеспечить безопасность страны на несколько десятилетий вперед, «можно смело сказать, на весь ХХI век».

Ранее Путин сравнил нынешнюю политическую ситуацию в России с эпохой Смуты. По его словам, Москва защищает свой суверенитет так же, как делала это в 1612 году, в период польской интервенции.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер телеведущий Юрий Николаев

    Россиянам перечислили помогающие уберечься от мошенников правила

    Президент Сербии высказался об экспорте боеприпасов на Украину

    На Украине попытались захватить имущество православной церкви

    На Солнце произошла вспышка высшего балла

    Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»

    Путин в Кремле наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона»

    Путин высказался о «российской угрозе»

    Путин сообщил о разработке новых вооружений

    Путин раскрыл важную особенность «Посейдона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости