Путин: Россия никому не угрожает

Президент России Владимир Путин высказался о «российской угрозе». Об этом он заявил на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

«Наша страна никому не угрожает», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный потенциал, как и другие ядерные державы.

Путин также отметил, что создание «Буревестника» и «Посейдона» способно обеспечить безопасность страны на несколько десятилетий вперед, «можно смело сказать, на весь ХХI век».

Ранее Путин сравнил нынешнюю политическую ситуацию в России с эпохой Смуты. По его словам, Москва защищает свой суверенитет так же, как делала это в 1612 году, в период польской интервенции.