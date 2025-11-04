Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»

Путин объявил о начале серийного производства «Орешника»

Президент России Владимир Путин заявил о начале серийного производства ракетных комплексов «Орешник». Об этом он рассказал на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

«Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник"», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что планы по обеспечению Российской армии современной техникой и перспективными системами вооружения, включая «Орешник», выполняются.

Ранее президент заявил, что Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми. Он обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника». Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.