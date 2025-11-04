Россия
22:58, 4 ноября 2025Россия

Путин назвал сроки постановки систем с ракетой «Сармат» на боевое дежурство

Путин: Россия поставит системы с ракетой Сармат на боевое дежурство в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globalloopress

Системы с ракетой «Сармат» поставят на боевое дежурство в 2026 году. Об этом на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» заявил российский президент Владимир Путин.

«В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат"», — сообщил глава государства.

Российский лидер также рассказал о работе над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми. Он обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника». По его словам, запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

Ранее Путин сообщил, что разработанный в России беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» способен развить недостижимую для всех кораблей скорость. По словам Путина, инженеры при создании «Посейдона» смогли применить передовые материалы, узлы и компоненты.

Свежая Россия
    Все новости