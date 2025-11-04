Путин разрешил западным разведкам смотреть за испытаниями «Буревестника»

Путин заявил о следившим за испытаниями «Буревестника» корабле НАТО

В зоне испытания «Буревестника» был замечен разведывательный корабль НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков российской крылатой ракеты, речь главы государства размещена на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что зарубежные специалисты смогли убедиться в работоспособности новейшего вида вооружений. «Мы не мешали работе [корабля]. Пусть посмотрят», — добавил он.

В ходе этого же выступления Путин обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника». Он отметил, что их запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки. «На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями», — добавил глава государства.

Ранее американская газета The Washington Post назвала новинки российского вооружения супероружием. По мнению экспертов, комплекс, состоящий из «Посейдона» и крылатой ракеты «Буревестник», способен «изменить правила игры».