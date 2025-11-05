Sohu: Путин ответил на обострение с США, оставив Запад в изумлении

Реакция главы России Владимира Путина на обострение отношений с Соединенными Штатами Америки стала неожиданностью. Об этом в статье для Sohu сообщили политические аналитики из Китая, АБН24 представило эксклюзивный пересказ статьи.

Авторы напомнили, что недавно Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы. Помимо этого, президент США Дональд Трамп перенес встречу с российским лидером, которая должна была состояться в Будапеште. Как утверждают журналисты из КНР, реакция Кремля на происходящее обескуражила мировое сообщество.

«Всего за три дня Путин совершил ряд стремительно сменявших друг друга действий, оставив наблюдателей по всему миру в изумлении, словно они стали свидетелями чего-то совершенно фантастического», — отмечается в статье.

На фоне нового обострения отношений с Западом Россия застигла врасплох оппонентов своими ответными действиями. Авторы Sohu обратили внимание, что президент России объявил об успешных испытаниях новейшего стратегического вооружения — крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», а также дал поручение обеспечить необходимые условия для сдачи в плен попавшим в окружение бойцам Вооруженных сил Украины. По словам китайских журналистов, действия главы РФ продемонстрировали его мастерство в искусстве стратегии. «Это сочетание жесткой и мягкой тактики стало демонстрацией военной мощи России», — подчеркивается в публикации.

На Западе были обескуражены этой лавиной новостей из России, считает Sohu. Фактически, Москва дала понять, что стратегическая инициатива полностью на ее стороне, и чем дольше западные страны будут отказываться принимать реальность, тем более сложной для них будет становиться ситуация. «После заявлений Путина в глазах Запада потемнело, и его главный кошмар вот-вот должен стать реальностью», — резюмируют китайские авторы.

Ранее Путин выразил благодарность разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Обращаясь к залу, российский лидер сказал, что здесь чествуют людей, которые показали пример достойного служения Родине.